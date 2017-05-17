Справу про рівненську "бурштинову мафію" на чолі з екс-заступником прокурора області передали до суду

Кримінальне справу щодо «бурштинової мафії» в Рівненській області на чолі з екс-заступником прокурора області передано до Печерського райсуду Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Читайте такожНа Волині у місцевих жителів вилучено більше 1 тонни бурштину

«Досудове слідство про рівненську бурштинову мафію на чолі із екс-заступником обласного прокурора завершено. Справа передана до Печерського суду», - повідомив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2016 року під час масштабної спецоперації на Рівненщині було викрито та затримано членів злочинної організації, яка займалася незаконними оборудками з видобування бурштину.

Очолювали злочинну схему перший заступник прокурора Рівненської області та підполковник контррозвідки місцевого управління СБУ, співробітники СБУ, діючі та колишні працівники поліції, а також представники криміналітету. Загалом до злочинної організації входило більш як 30 осіб.

Серед підозрюваних - колишній керівник Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області, колишній начальник Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області, колишній працівник Управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління УМВС України в Житомирській області, відсторонена від посади слідча слідчого управління Головного управління Нацполіції в Рівненській області та інші.

За час досудового розслідування проведено 183 обшуки, в ході яких виявлено готівку, дорогоцінності із золота, зброю, бурштин різних фракцій, засоби для добування бурштину, чорнову бухгалтерію і схему розподілу коштів; проведено понад 200 негласних слідчих (розшукових) дій. До кримінальної відповідальності притягнуто 31 особу, з них відносно 25 осіб суди винесли обвинувальні вироки, які набрали законної сили.