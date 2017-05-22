На Львівщині затримано чоловіка при спробі вивезти з України 200 тисяч євро

У Львівській області на пункті прикордонного контролю "Шегині" затримано 59-річного чоловіка, який поза митним контролем намагався вивезти з України 200 тис. євро.

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Як повідомляє Державна прикордонна служба, у рамках реалізації оперативної інформації щодо можливого незаконно переміщення коштів через кордон прикордонники відділу «Шегині» Мостиського загону вивели із загального потоку два автомоблі української реєстрації, що слідували до Польщі.

В ході спільного зі співробітниками СБУ огляду автомобілів та речей подорожніх в одного з пасажирів, громадянина України, в поліетиленовому пакеті було виявлено незадекларовані 200 тис. євро.

На громадянина України складені відповідні адміністративні матеріали. Кошти вилучили встановленим порядком працівники ДФС.

Раніше УНІАН повідомляв, що син колишнього голови Тячівської районної державної адміністрації (Закарпатська область) намагався незаконно вивезти з України 400 тис. дол. готівкою.

Закарпатська прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно службових осіб митного поста «Солотвино» Закарпатської митниці ДФС, які дозволили вивезти ці кошти з України.