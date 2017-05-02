На Закарпатті відкрили справу проти митників, які дозволили синові екс-голови РДА вивезти з України $400 тисяч

Закарпатська прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно службових осіб митного посту «Солотвино» Закарпатської митниці ДФС, які дозволили вивезти незадекларованими 400 тисяч доларів США з території України в Румунію.

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Кримінальну справу відкрили за фактом зловживання владою або службовим становищем (ч. 2. ст 364 Кримінального кодексу України) за інформацією Держприкордонслужби України та на виконання доручення голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

Як сказано у повідомленні, попередньо встановлено, що митники МП «Солотвино», зловживаючи своїм службовим становищем, не здійснили належним чином митне оформлення автомобіля Maserati, який рухався з України в Румунію.

«В результаті таких незаконних дій працівників митниці на територію Румунії без належного митного декларування було провезено близько 400 тис. дол. США готівкою», - повідомили в прес-службі.

У прокуратурі підтвердили, що вже румунські поліцейські виявили заховані під запасним колесом 400 тисяч американських доларів. Внаслідок таких протиправних дій митників охоронюваним законом державним інтересам заподіяно тяжкої шкоди. Слідчі дії тривають.

Раніше голова Закарпатської облдержадміністрації Москаль на своїй сторінці в Facebook повідомив, що вчора ввечері прикордонна поліція Румунії затримала двох громадян України, мешканців Тячівського району Закарпатської області: 24-річного Михайла Йовдія і його дружину – 23-річну Олену Йовдій.

Москаль повідомив, що Михайло Йовдій - це син Василя Йовдія, керівника партії «Єдиний центр» у Тячівському районі. Раніше він неодноразово займав посаду голови Тячівської РДА.

За даними Москаля, незадекларовані 400 тис. дол. швидше за все, будуть конфісковані в держбюджет Румунії.