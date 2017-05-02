Син екс-голови РДА на Закарпатті намагався незаконно вивезти з України $400 тисяч

Син колишнього голови Тячівскої районної державної адміністрації (Закарпатська область) намагався незаконно вивезти з України 400 тис. дол. готівкою.

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Як повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль на своїй сторінці у Facebook, вчора ввечері прикордонна поліція Румунії затримала двох громадян України, мешканців Тячівського району Закарпатської області: 24-річного Михайла Йовдія та його дружину – 23-річну Олену Йовдій. Обоє перетнули українсько-румунський кордон на автомобілі Maserati у міжнародному пункті пропуску «Солотвино – Сігет Мармацієй».

«Під час огляду автомобіля румунські поліцейські виявили 400 тисяч американських доларів, захованих під запасним колесом. Всупереч митним правилам гроші не були задекларовані ні при виїзді з України, ні при в’їзді в Румунію», - написав Москаль.

Він повідомив, що Михайло Йовдій - це син Василя Йовдія, керівника партії «Єдиний центр» в Тячівському районі. Раніше він неодноразово займав посаду голови Тячівської РДА.

За даними Москаля, незадекларовані 400 тис. дол. швидше за все будуть конфісковані в держбюджет Румунії.

Глава Закарпатської ОДА додав, що звернувся до прокуратури і СБУ щодо проведення перевірки обставин, за яких українські митники пропустили через кордон цей транспортний засіб, та притягнення їх до відповідальності у разі необхідності.