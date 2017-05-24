Зірку серіалу "Каменська" Яковлеву не пустили до України через поїздки в Крим

Актрису театру і кіно Олену Яковлеву дійсно сьогодні не пустили в Україну. Цю інформацію УНІАН підтвердив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

«Сьогодні під час паспортного контролю пасажирів, які слідували потягом з Російської Федерації, була виявлена громадянка Російської Федерації Яковлева, щодо якої була інформація про те, що вона відвідувала окупований півострів (Крим – УНІАН) всупереч українському законодавству через тимчасово закриті пункти пропуску», - сказав він.

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«Враховуючи цю інформацію, яка підтвердилася, та на підставі чинного законодавства було прийнято рішення про непропуск її через кордон України і заборону в'їзду на територію України терміном на 3 роки”, - додав Слободян.

Він також повідомив, що ще двом особам, які їхали разом з Яковлевою, було відмовлено у перетині кордону без заборони в'їзду на будь-який термін.

“Мені відомо ще про двох осіб, які їхали разом з нею. Стосовно них було прийнято рішення про непропуск через кордон України без заборони в'їзду, оскільки щодо них не було переконливої інформації про те, що вони дійсно відвідували окуповану територію”, - зауважив представник ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше співачку Лоліту не пустили в Україну.