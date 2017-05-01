Чемодан, вокзал, Лоліта: співачка пригрозила "дійти до Гааги" через заборону в'їзду до України (відео)

"Дійти до Гааги" пообіцяла співачка Лоліта у прагненні захистити свої права і потрапити в Україну, де у неї живуть донька і мати. Про це вона заявила журналістам "Крим.Реалії".

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Російську співачку Лоліту Мілявську 23 квітня не пропустили через кордон в Конотопі, знявши з потяга. Після відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонений на три роки.

СБУ вже встигла потролити співачку, опублікувавши пікантне фото Лоліти й підписавши фото: "Нехай щастить". У свою чергу, вона прокоментувала цю світлину, заявивши: "Груди не мої!".