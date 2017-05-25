Українська тема не вщухає в Європі: фільм про війну на Донбасі підкорив публіку у Каннах (відео)
14:47, 25 травня 2017Суспільство
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На Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра фільму "Іній".
"Іній" – це фільм про війну, про боротьбу за незалежність / скріншот
На Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра фільму литовського режисера Шарунаса Бартаса "Іній". Стрічка знята здебільшого в Україні і присвячена війні на Донбасі.
Про це повідомляє в Facebook українського продюсера Володимира Філіппова.
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Зал стоячи аплодував та вигукував "Браво!".
Відповідне відео з редакцією глядачів Філіппов опублікував на своїй сторінці в соцмережі.
"Іній" – це фільм про війну, про боротьбу за незалежність. Його дія відбувається під час війни, проте військові дії в кадрі практично відсутні. Ми бачимо те, що війна залишає за собою, що її супроводжує, що її обрамляє: залишені людьми зруйновані поселення і міста, люди похилого віку і діти, яким нікуди йти і які більше не хочуть відступати", — прокоментував Бартас в інтерв’ю Радіо Свобода.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 17 травня у французьких Каннах відкрився ювілейний, 70-й кінофестиваль, який продовжиться до 28 травня.
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