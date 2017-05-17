Зірки на кінофестивалі у Каннах (фотогалерея)

У Каннах відкрився 70-й міжнародний кінофестиваль. Його ведуча - Моніка Белуччі.

Читайте такожСьогодні відкривається Каннський кінофестиваль (відео)

В основну програму конкурсу увійшов фільм українського режисера Сергія Лозниці "Лагідна". Його конкуренти в боротьбі за "пальмову гілку", зокрема, - фільми Андрія Звягінцева, Софії Копполи, Йоргоса Лантімоса, Франсуа Озона і Міхаеля Ханеке.

Журі очолює Педро Альмодовар. Разом із ним фільми конкурсантів оцінять Пак Чхан-Ук, Паоло Соррентіно, Джессіка Честейн, Уїлл Сміт, Марен Аде, Фань Бінбін, Аньєс Жауї і Габріель Яред.

Список лауреатів оголосять у неділю, 28 травня. Тоді ж відбудеться показ фільму, що отримав "Золоту пальмову гілку".