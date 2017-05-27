"Б'ють точно в ціль": Турчинов розповів про випробування українських ракет

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов задоволений результатами чергового випробування ракет українського виробництва.

Як поінформували УНІАН у прес-службі РНБО, керівник відомства поінформував про позитивні результати після чергового, відповідно до графіка, етапу випробувань ракетного озброєння, що виробляють підприємства українського ОПК на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони.

Зокрема, Турчинов наголосив, що українські ракети – ефективна і високоточна зброя.

За його словами, у ході випробувань, і яких взяли участь президент України Петро Порошенко та міністр оборони України Степан Полторак, було здійснено перевірку роботи системи управління ракетами під час наведення та ураження цілей на підвищеній дальності.

Секретар РНБО наголосив, що під час випробувань ракети поцілили у мішень.

«Відстань від точки прицілювання до місця влучення становила всього близько 17 метрів, це при тому, що зона ураження подібної ракети - 300 метрів», - сказав він, додавши, що це надзвичайно гарний результат.

«Головне, що я можу сказати, - українські ракети б'ють точно в ціль», - зазначив Турчинов.

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Він пояснив, що ще одним важливим завданням випробувань була перевірка застосування бойової частини ракети та ефективності ураження умовних цілей.

Турчинов пояснив, що ракети, які тестувалися, «зокрема, їх точність і ефективність ураження та потужність бойової частини, відповідають всім вимогам військових та тим завданням, які ставилися українським розробникам».

«Хочу ще раз підкреслити, що бойову частину, як і ракету, було вироблено на українських підприємствах», - додав секретар РНБО.

«Науковці, виробничники та військові відпрацювали злагоджено, як єдиний організм. Це дуже якісний і важливий для України результат», - зауважив Турчинов.

Секретар РНБО також нагадав, що нещодавно Кабінет міністрів ухвалив Державну програму виробництва українських боєприпасів та Державну цільову програму реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року.

«Виконання цих програм забезпечить створення потужної промислової бази для серійного виробництва сучасних ефективних та потужних засобів ураження, озброєння та військової техніки для армії, які будуть надійно захищати нашу країну», - додав Турчинов.

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Виступаючи перед особовим складом військової частини, який проводив випробування ракет, керівник відомства наголосив на високому професійному рівні українських військових.

«Якісна зброя без її професійного використання не працює», - сказав секретар РНБО, подякувавши воїнам за службу.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня на півдні України відбулося випробування високоточної керованої ракети українського виробництва.

За даними Генштабу Збройних сил України, ракета призначена для ураження цілей різного класу.

«Бойова частина, двигун та система керування ракети – українського виробництва. У її виробництві задіяні понад 10 підприємств українського оборонпрому. Випробування показали високу точність і надійність систем управління ракети», - поінформували у Генштабі.