Ростовський порт відмовився пускати український теплохід "Генерал Ватутін"

Керівництво порту в Ростові-на-Дону не має наміру пускати український теплохід класу річка-море "Генерал Ватутін". Про це заявив начальник служби експлуатації Ростовського порту Віталій Вірабян, передає РБК.

"У мене вантажний порт, я не пущу його сюди. Тут (в Ростові-на-Дону - УНІАН.) чотири порти — всі вантажні", — сказав Вірабян.

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Раніше повідомлялося, що український круїзний лайнер "Генерал Ватутін" взяв курс на Ростов-на-Дону. Вчора о 5 годині ранку теплохід вийшов з Вілкова й взяв курс на Крим. Ніч він провів біля південного берега окупованого Росією півострова, а сьогодні вранці відновив рух.

У прес-службі Адміністрації морських портів України підтвердили, що пасажирське судно "Генерал Ватутін" не планував захід у порт Одеса.

Також повідомлялося, що український теплохід типу річка-море "Генерал Ватутін" був вивезений в молдавський порт Джурджулешти й проданий.