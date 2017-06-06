Стало відомо, чому український лайнер узяв курс на Ростов

Український теплохід типу річка-море "Генерал Ватутін" був вивезений в молдавський порт Джурджулешти, його було продано. Пасажирів на ньому немає. В круїз на Одесу він також не йшов. Про це "Стране" у телефонному коментарі повідомив президент круїзної компанії "Червона рута" Юрій Соколов, який раніше орендував судно.

Він повідомив, що "судно оформлялося в напрямку молдавського порту Джурджулешти", рішення йти в Ростовський порт прийняв новий власник.

"Червона рута" була орендарем. Власником була дочка однієї кіпрської компанії. Дочка повернула інвестицію материнській компанії. У 2002 році корабель заводився на територію України як інвестиція. Після трьох з половиною років бездіяльності інвестор вирішив вивести корабель і продати чи передати, це вже його справа. Всі чекали кращих часів. На жаль, вони не настали. Помінявся власник, зараз судно під прапором Белізу. Був український, ходив під українським прапором. Але два тижні тому був знятий офіційно з українського реєстру. Новий господар підняв прапор Белізу, отримав нові документи на нього і пішов", – сказав Соколов.

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Соколов підкреслив, що лайнер стояв без туристів з жовтня 2013 року.

"Три з половиною роки гнив біля причалу. Його простіше було втопити, ніж утримувати. Утримувати охорону, команду, платити за причальну стінку, за електрику... Кон'юнктура ринку така, що в Україні така кількість теплоходів не потрібна", – додав президент "Червоної рути".

У свою чергу в прес-службі Адміністрації морських портів України підтвердили, що пасажирське судно "Генерал Ватутін" не планувало захід до порту Одеса.

Раніше повідомлялося, що український круїзний лайнер «Генерал Ватутін» взяв курс на Ростов-на-Дону. Вчора о 5 годині ранку теплохід вийшов з Вілкова і взяв курс на Крим. Ніч він провів біля південного берега окупованого Росією півострова, а сьогодні вранці відновив рух.