Порошенко вимагає публічного звіту про розслідування вбивства журналіста Шеремета

Президент Петро Порошенко закликає правоохоронні органи публічно прозвітувати щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ з нагоди їх професійного свята, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко зазначив, що нині робота журналістів у багатьох сенсах є незахищеною. Зокрема, підтвердженням цьому є вбивство Шеремета. «Мені так само болить, як і більшості з вас. Я так само з вами і вимагаю публічного звіту правоохоронних органів про розслідування вбивства Павла», - зазначив Порошенко.

Читайте такожІм'я Павла Шеремета внесли до Меморіалу журналістам у Вашингтоні

Президент також повідомив, що, як і обіцяв на прес-конференції, провів зустріч з представниками ЗМІ та керівництвом слідства. «Була дуже важлива інформація, яку поки що не можна розповсюджувати. Але я переконаний, що ширше коло людей має знати подробиці за виключенням тих питань, які є таємницею слідства», - сказав він.

Глава держави додав: «Наголошую, що ми маємо все зробити для того, щоб у цій справі, як і в інших справах утиску журналістів, нападів і, не дай Боже, вбивств, обов’язково виконавці і замовники понесли відповідальність».

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей).

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.

У лютому 2017 року у поліції заявили, що в рамках розслідування провадження за фактом вбивства Шеремета допитано понад 1,8 тис. осіб. Також повідомлялося, що на той час у справі про вбивство журналіста підозрюваних ще не було.