У справі про вбивство Шеремета допитано 3 тисячі свідків - МВС

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета допитано 3 тисячі свідків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам у Києві повідомив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

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«Слідство (у справі вбивства Шеремета – УНІАН) допитало та провело багато слідчих дій. Зокрема воно допитало 3 тисячі різних свідків. Слідство не повідомляє, яких саме людей і про що воно допитувало», - заявив він.

«Усі матеріали, які будуть корисними для слідства, вони обов’язково будуть вивчені і в разі необхідності, якщо вони становитимуть інтерес для слідства, будуть обов’язково долучені після відповідних процесуальних дій», - додав Шевченко.

Як відомо, 10 травня журналісти OCCRP та Слідство.Інфо оприлюднили розслідування, згідно з яким співробітник СБУ на ім'я Ігор Устименко помічений на відео з камер спостережень у ніч перед вбивством Шеремета біля його будинку в центрі Києва.

Речниця СБУ Олена Гітлянська наголосила, що Устименко був звільнений з Служби безпеки України 29 квітня 2014 року.

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.

У лютому 2017 року в поліції заявили, що у рамках розслідування провадження за фактом вбивства Шеремета допитано понад 1,8 тис. осіб. Також повідомлялось, що на той час у справі щодо вбивства журналіста підозрюваних ще не було.