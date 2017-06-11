Порошенко про безвіз: Сьогодні кожен українець може відвідати Віденську оперу

Президент Петро Порошенко заявляє, що прогрес в реформах надає більше аргументів для отримання Україною перспективи членства в ЄС.

Читайте такожПорошенко і президент Словаччини відкрили на кордоні символічні двері до Євросоюзу (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час символічної церемонії на словацько-українському кордоні з нагоди запровадження безвізового режиму між Україною та країнами Шенгенської зони. У церемонії також бере участь президент Словацької Республіки Андрей Кіска.

«Сьогодні кожен українець може та має можливість випити фантастичну каву у Братиславі чи полетіти лоукостом до Варшави, чи відвідати Віденську оперу», - зазначив Порошенко.

За його словами, з України до сусідніх європейських країн запустили нові потяги.

«Разом з нашою прикордонною та митною службою спільно облаштовуємо пункти пропуску і будемо робити єдиний контроль з нашими словацькими, польськими, румунськими і угорськими партнерами як символ дружби і довіри між нашими країнами», - додав президент.

«Чим більший прогрес ми демонструємо на шляху реформ – тим більше аргументів в мене і в українського народу з’являється для того, щоб надати Україні і перспективу членства в Євросоюзі», - заявив Порошенко.

За його словами, Україна є європейською державою та, відповідно до 49 статті Лісабонського договору, може вступити до ЄС.

Крім того, Порошенко подякував президенту Словацької Республіки за тверду підтримку територіальної цілісності, суверенітету, незалежності України та реформ, які вона реалізує.

«Ми впевнені, що спільно з нашими надійними друзями й адвокатами України в Євросоюзі ми зможемо продовжувати наш шлях реформ, кардинальні європейські зміни нашої держави, наше повернення до Європи. В мене є всі підстави для того, щоб бути переконаним у цьому», - резюмував глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.