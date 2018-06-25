Безвіз на Закарпатті: журналістський "туризм", зустріч двох президентів і підстраховка візами

В ніч на 11 червня, за три хвилини до півночі, на українсько-угорському кордоні в пункті пропуску «Чоп-Загонь» журналісти чекали на перших українців з біометричними паспортами, які прямуватимуть до Європи і зможуть перетнути кордон, не маючи віз. За попередньою домовленістю з угорськими дипломатичними структурами, прикордонники сусідньої держави дозволили представникам медіа попрацювати на угорській стороні теж. Але перейматися довелось зовсім іншою проблемою – як довго серед ночі доведеться чекати на першого українського щасливця, який перетне кордон. Адже було очевидно – потоку людей не буде. І, у кращому разі, перші випробувачі безвізового режиму з’явилися б тільки зранку.

Ситуацію врятувала одна з журналісток, власкор Радіо Свобода Ірина Бреза, яка раніше спланувала свою поїздку до угорського містечка Токай, куди збиралася після зустрічі безвізових українців на кордоні. За її словами, не очікувала, що стане першою і ввійде в історію. Але так склалося, що саме вона першою в’їхала до пункту пропуску з біометричним паспортом, в якому не було візи.

На українській частині пункту пропуску на Ірину Брезу чекала звичайна процедура - відмітка паспорта у прикордонників, традиційна печатка в паспорт, яка відзначає дату виїзду… А поки тривали ці маніпуляції, інші журналісти перетнули стометровий міст через Тису, який сполучає дві країни, щоб поспостерігати за тим, як перевіряють безвізових українців угорські правоохоронці. Втім, тут також все проходить без сюрпризів – прикордонники в Угорщині вивчають її закордонний біометричний паспорт, не вимагаючи жодних документів, проводять огляд автомобіля – і все, можна їхати! «Безвіз діє!», - з захопленням вигукує журналістка.

Щоправда, довелося пережити ще кілька формальностей. Попри те, що Ірина очікувала на перевірку відбитків пальців або якихось додаткових документів, які мала напоготові, всього цього не було. Зате безпосередньо в пункті пропуску Ірину привітали генконсул України в угорському місті Ніредьгаза, керівництво угорської митниці, представники ЗМІ України та Угорщини.

Одразу за Іриною кордон перетнув ще один журналіст, власкор «Нового каналу» Віталій Глагола. За його словами, з документів у нього перевірили тільки паспорт, водійське посвідчення, техпаспорт на авто і страховку. «Ще запитали, куди їду, а я кажу: в Угорщину, на каву. І все, мене без жодних інших документів впустили. Це однозначно перемога», – вважає він.

В.о. начальника Закарпатської митниці ДФС України в Закарпатській області Станіслав Валуєв нагадує присутнім, що Україна в межах Закарпаття межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією і має 19 пунктів пропуску, з яких 14 – автомобільні. Через будь-який з них віднині можна рухатися без віз.

Мовляв, проблем не має бути ні з прикордонниками, ні з митниками. Тим більше, що для подорожуючих розроблено спеціальну пам’ятку, в якій наведені «основні правила вивезення товарів за межі митного кордону держави в рамках червоного та зеленого коридорів, обмеження, правила оподаткування тощо». «Пам’ятки митники роздаватимуть усім бажаючим українцям, принаймні, впродовж перших місяців дії безвізу, безпосередньо на кордоні, в пунктах пропуску», - каже він.

Крім того, з його слів, у кожному пункті пропуску відтепер працюватимуть консультанти, до яких українці зможуть звернутися для отримання будь-яких питань у рамках діючого митного законодавства…

Тим часом на українській частині пункту пропуску «Чоп-Загонь» з’явилися нові туристи. Серед них – пара з дитиною, всі - з біометричними паспортами, але без віз. Їхали з Чернівців до Чорногорії на відпочинок і спеціально так спланували поїздку, щоб кордон перетнути в перший день безвізу. Та все ж не стали першими безвізовими гостями ЄС…

Інший пункт пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецке» на українсько-словацькому кордоні, виглядав значно жвавіше. Адже тут символічні двері у Європу відкривали за участі двох президентів – українського Петра Порошенка та словацького Андрея Кіски. «Ми цього дуже довго чекали, і це історична мить, коли ми руйнуємо паперову завісу, яка відділяла Україну від Європи. Це означає, що Україна зробила величезні реформи. Ми разом спільними зусиллями змінили країну, а наші партнери з Європи дотрималися свого слова, і двері Євросоюзу, двері наших друзів і партнерів відкриті для нашої великої нації, українського народу», - сказав Петро Порошенко і додав, що відсьогодні «кожен українець може випити фантастичну каву у Братиславі, полетіти лоукостом у Варшаву, відвідати Віденську оперу».

Та, в принципі, перетин кордону відбувався так само, як і на українсько-угорській його частині – без ажіотажу з боку потенційних відвідувачів Віденської опери. Ба більше, дуже багато людей їхали, маючи візи.

Наприклад, група заробітчан, які неохоче спілкувалися з журналістами, всі, звісно, їхали з візами. Одна з них, Світлана з Іршави, розповіла, що повертається з дому до Італії, де давно працює. За її словами, безвіз – дуже позитивна річ, адже тепер її діти, нарешті, зможуть спокійно приїздити до неї.

А ось водій мікроавтобуса, який і везе заробітчан, має іншу думку. «Ну, і що, що безвіз, що він дасть? Що, можна буде спокійно поїхати в Європу й заробити? Краще би не безвіз, а роботу людям дали тут, в Україні, щоб не треба було кудись рватися, світ за очі, а дома спокійно працювати…» , - говорить він, озвучуючи, в принципі, найрозповсюдженіший міф про безвізовий режим. Схоже, українцям ще не раз потрібно буде роз’яснювати, що безвіз – не для роботи, а для подорожей. Робота у ЄС потребує отримання робочих віз.

Втім, у наступному мікроавтобусі, який в’їжджає до пункту пропуску, також всі з візами. Діти їдуть у туристичну подорож, але паспорти мають з відповідними позначками, які відсьогодні не обов’язкові. «Наша поїздка готувалася заздалегідь, і хоча ми знали, що на момент в’їзду буде вільний перетин кордону до Європи, все ж не хотілося ризикувати дітьми і їхати без віз. Адже хто знав, запрацював би цей режим, чи ні», - пояснила керівник групи пані Ольга.

Словацькі прикордонники чемно просять українських журналістів покинути їхню територію, мовляв, треба працювати. Ще за півгодини очікування в пункті пропуску – більше жодного безвізівця. На території починають демонтувати сцену, з якої виступали президенти, нещадно пече сонце, охоронці кордонів ховаються від нього в тіні будівель. Перший в історії України безвізовий день триває…

Наталія Петерварі