Ви вже запланували першу "безвізову" поїздку до Європи? – опитування УНІАН

Довгоочікуваний безвізовий режим України з країнами Європейського Союзу 11 червня 2017 року нарешті запрацював. З цього приводу УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, чи вони вже запланували свою першу "безвізову" поїздку до Європи.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної прикордонної служби України за перший день дії "безвізу" правом в'їхати в країни ЄС без віз скористалися майже 2 тисячі українців.

11 червня у вітчизняних аеропортах та на вокзалах українців урочисто проводжали до ЄС - з оркестрами та іншими святковими атрибутами.

Водночас на українсько-словацькому кордоні в цей день символічні "двері до Євросоюзу" відкрив президент України Петро Порошенко зі своїм словацьким колегою Андреєм Кіскою.

Раніше УНІАН підготовував інформаційне відео, як правильно подорожувати Європою без віз.