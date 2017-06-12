Ви вже запланували першу "безвізову" поїздку до Європи? – опитування УНІАН

14:29, 12 червня 2017
Суспільство
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11 червня 2017 року нарешті набув чинності довгоочікуваний безвізовий режим України з ЄС.

Нарешті українці можуть подорожувати до Європи без віз / фото УНІАН

Довгоочікуваний безвізовий режим України з країнами Європейського Союзу 11 червня 2017 року нарешті запрацював. З цього приводу УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, чи вони вже запланували свою першу "безвізову" поїздку до Європи.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної прикордонної служби України за перший день дії "безвізу" правом в'їхати в країни ЄС без віз скористалися майже 2 тисячі українців.

11 червня у вітчизняних аеропортах та на вокзалах українців урочисто проводжали до ЄС - з оркестрами та іншими святковими атрибутами.

Водночас на українсько-словацькому кордоні в цей день символічні "двері до Євросоюзу" відкрив президент України Петро Порошенко зі своїм словацьким колегою Андреєм Кіскою.

Раніше УНІАН підготовував інформаційне відео, як правильно подорожувати Європою без віз.

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