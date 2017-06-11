Порошенко і президент Словаччини відкрили на кордоні символічні двері до Євросоюзу (фото)

Президенти України та Словацької Республіки Петро Порошенко та Андрей Кіска взяли участь у символічній церемонії на словацько-українському кордоні з нагоди запровадження безвізового режиму між Україною та країнами Шенгенської зони.

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Як передає кореспондент УНІАН, лідери держав на пропускному пункті "Ужгород" в Закарпатській області відкрили символічні «двері» до Європи.

Після церемонії президенти України та Словаччини розпочали переговори.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.