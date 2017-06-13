Адвокат оскаржив вирок екс-директору Бібліотеки української літератури в Москві

Захист колишнього директора Бібліотеки української літератури в Москві Наталії Шаріної оскаржив вирок Міщанського районного суду, який засудив її на 4 роки умовно.

Про це УНІАН повідомив її адвокат Іван Павлов. "Захист оскаржив вирок у Московському міському суді", - сказав Павлов.

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При цьому він не зміг сказати, коли буде розпочато розгляд апеляції.

Адвокат припустив, що цей процес почнеться через кілька місяців.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2015 в Бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук провели вдома у Шаріної.

5 червня Міщанський суд Москви засудив Шаріну до 4 років ув'язнення умовно.Її звинуватили в розповсюдженні екстремістської літератури, закликах «до ненависті та ворожнечі», а також у розтраті бюджетних коштів.

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявили, що Шаріна стала жертвою суддівського свавілля, а винесений їй вирок демонструє повне презирство російської судової системи до принципу верховенства права.