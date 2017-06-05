Суд Москви засудив колишнього директора Бібліотеки української літератури до 4 років умовно

Міщанський районний суд Москви засудив екс-директора Бібліотеки української літератури Наталію Шаріну до 4 років ув'язнення умовно.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення суду оголосила Олена Гудошнікова.

Таким чином, суддя призначила покарання на рік менше, ніж просила сторона обвинувачення. За її словами, вину Шаріної повністю «доведено».

У той же час в ролі пом'якшувальних обставин визнано вік і стан здоров'я засудженої, а також відсутність скарг з місця проживання.

Суддя також скасувала домашній арешт і врахувала строк проведення під арештом протягом майже двох років.

Шаріна не має права змінювати місце проживання без повідомлення правоохоронців.

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Її обвинуватили в розповсюдженні екстремістської літератури, яка «закликає до ненависті й ворожнечі», а також у розтраті держкоштів.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук пройшов вдома у директора Шаріної.

30 жовтня Шаріну було поміщен під домашній арешт, рішенням російських судів арешт неодноразово продовжувався.

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Шаріну обвинувачують у поширенні серед відвідувачів бібліотеки "екстремістської літератури" і "розпалюванні ненависті і ворожнечі" до росіян.

31 березня 2016 року проти Шаріної відкрили другу кримінальну справу - її обвинувачували в розтраті 297 тис. руб.