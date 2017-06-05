Amnesty International засудила вирок екс-директорці Бібліотеки української літератури в Москві

Ухвалений Міщанським судом Москви присуд колишній директорці Бібліотеки української літератури Наталії Шаріній демонструє повне презирство російської юстиції до принципу верховенства права, вважають у міжнародній правозахисній організації Amnesty International.

Як передає DW.com, на думку правозахисників, вирок свідчить про відсутність незалежності судової гілки влади в РФ.

"Цей політизований процес не має нічого спільного з утвердженням справедливості й підкреслює серйозні вади в судовій системі Росії", - заявив у понеділок, 5 червня, заступник директора з питань Європи та Центральної Азії Amnesty International Денис Кривошеєв.

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Крім того, правозахисна організація вважає обидва висунених Шаріній обвинувачення необґрунтованими й політично мотивованими. Екс-директорка бібліотеки стала жертвою судової сваволі, зазначив Кривошеєв. "Звинувачення експлуатувало антиукраїнські настрої, які на даний час украй поширені в Росії, а суд просто-таки відхилив головні докази захисту, у тому числі надані свідками свідчення, що поліцейські підкладали заборонені книги в бібліотеку", - додав він.

Сама засуджена вважає вирок суду та справу проти неї політично мотивованими. "Я 35 років пропрацювала бібліотекарем. Мабуть, знищення бібліотеки було вигідним. Мені шкода бібліотеки", - сказала Шаріна після оголошення вироку.

Водночас Наталія Шаріна заявила в суді, що вирок їй не зрозумілий. Вона наголосила, що жодної екстремістської книжки фонди бібліотеки не містили та що 16 таких книжок туди підкинули. Адвокат екс-директорки бібліотеки також заявив, що оскаржить рішення суду.

Нагадаємо, російський суд визнав Шаріну винною в екстремізмі та розтраті коштів і засудив до чотирьох років позбавлення волі умовно.