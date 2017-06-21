Корупція є для українців такою ж загрозою, як і війна на Донбасі - дослідження

Корупція та економічна ситуація в країні для українців є такою ж загрозою, як і війна на сході України. Про це на брифінгу заявив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, презентуючи соціологічне дослідження "Громадяни України про безпеку: особисту, національну та її складові".

Читайте такожНинішня ситуація в Україні може привести до загальнонаціональних протестів - опитування"Незважаючи, що на думку відносної більшості громадян, на рівень безпеки найбільше впливає конфлікт на сході України, серед загроз найбільш значимими виявилися такі внутрішні загрози, як економічна ситуація в країні, рівень корупції та вплив олігархічних груп. Таку ж оцінку, як і конфлікт на сході, отримала така зовнішня загроза, як потрапляння в боргову залежність до іноземних кредиторів. Тобто громадяни вплив корупції і олігархів оцінюють інколи вище, ніж конфлікт на сході", - зазначив Биченко.

Також він додав, що довіра громадян до силових структур -Збройних сил, Національної гвардії, добровольчих батальйонів є досить високою: "Рівень довіри є вищим, ніж рівень недовіри, на відміну від інших держструктур – від президента до державного апарату в цілому, де рівень недовіри значно перевищує рівень довіри".

Говорячи про ставлення громадян до поліції і про їхню оцінку криміногенної ситуації, Биченко зауважив, що у порівнянні з минулим роком ставлення до поліції покращилося: "До патрульної поліції рівень довіри і недовіри майже однаковий. До поліції в цілому ставлення переважно є негативним, але в меншій мірі, ніж було 2 роки тому і більше".

Щодо гендерних аспектів у площині безпекових питань експерт зауважив, що дослідження показало: "Поки щобільшість громадян не готові бачити жінку на посту міністра оборони".