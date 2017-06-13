Більшість українців бачать Донбас у складі України - дослідження

Більшість українців вважають, що Донбас має залишитися у складі України. Про це свідчать результати опитування, проведеного в травні аналітичним центром США International Republic Institute (IRI).

Наголошується, що такої ж думки дотримуються і респонденти з підконтрольною Україні частині Донбасу.

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«Дані вказують, що народ України не прийме розділу території своєї країни», - говорить директор IRI з питань Євразії Стівен Нікс.

«Три роки з початку конфлікту на сході України, забрав 10 тисяч життів і змусив 1,7 мільйона осіб переселиться, українці залишаються рішучими у своєму бажанні відновити територіальну цілісність і в тому, що вони відкидають незаконної окупації підтримуваними Росією сепаратистами», - додав він.

Так, згідно з результатами опитування, 80% українців по всій країні і 73% на Донбасі переконані, що підконтрольний сепаратистам регіон Донбасу повинен залишатися в складі України.

При цьому 60% опитаних не вважають, що уряд робить достатньо для утримання контролю над звільненими районами в регіоні. 72% назвали поліпшення економічної ситуації та створення робочих місць кращими заходами по утриманню Донбасу в складі України.

Як повідомляв УНІАН, згідно з опитуванням, 76% українців не схвалюють діяльність президента.