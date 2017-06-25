У Києві прощаються з бійцем АТО, вбитим біля Золотих воріт (фото)

Сьогодні в неділю, 25 червня, у Києві в Українському домі прощаються з ветераном АТО Сергієм Олійником.

Олійник загинув у ніч проти 23 червня, захищаючи сина біля Золотих воріт, передає ТСН. Сьогодні з ним прощаються військові побратими, прості українці яких торкнулася історія. На місці також бачили міністра охорони здоров'я.

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Поховають Олійника на Берковецькому кладовищі у Києві також сьогодні, 25 червня.

Як повідомляв УНІАН, підозрюваний вимагав від хлопця-музиканта, який грав біля Золотих воріт, гроші і погрожував розправою. За жертву нападу вступився батько. Олійник зазнав два смертельних ножових удари – в живіт і груди. Убивцю затримали на даху 5-поверхівки навпроти.

24 червня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника Анатолія Чивікова. Наразі йому загрожує до 15 років в'язниці.