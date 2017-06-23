Убитим біля Золотих воріт у Києві виявився голова спілки мігрантів України

Вбитим біля музею "Золоті ворота" у Києві виявився голова спілки мігрантів України Сергій Олійник. Чоловік також півтора роки провів у АТО, передає ТСН.

Конфлікт виник через сина загиблого, який на цьому місці грав на інструменті як вуличний музикант.

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Один з мешканців будинку на Ярославовому валу, що розташований поруч, почав прискипуватись до хлопця, вимагаючи припинити грати. Батько вступився за сина, після чого й відбувся конфлікт з різаниною.

Нападника вже затримали, він втік з місця злочину до свого під'їзду. Правоохоронці затримали його на даху будинку.

Раніше УНІАН повідомляв, що у четвер, 22 червня, ввечері біля столичних Золотих воріт сталося вбивство після конфлікту між двома чоловіками віком близько 60 років.