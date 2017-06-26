В Миколаєві поліція розслідує вчорашню сутичку на зустрічі Савченко з містянами

В Миколаєві 25 червня на Площі Леонтовича проходила зустріч народного депутата України Надії Савченко з мешканцями Миколаєва, яку зірвали невідомі особи із натовпу.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, за фактом подій, які вчора відбулись у Миколаєві, розпочато кримінальне провадження та проводиться службова перевірка.

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Зокрема, внаслідок інциденту до поліції надійшли дві заяви про спричинення тілесних ушкоджень: від помічника народного депутата (розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 КК України «Умисне легке тілесне ушкодження») та представника однієї з партій, який у своєму побитті звинувачує патрульного поліцейського.

«Щодо правомірності дій патрульного призначена службова перевірка, на час якої поліцейського відсторонено від виконання службових обов’язків», - повідомили в поліції.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, місцеві ЗМІ опублікували світлини, на яких начебто співробітник поліції поставив ногу на обличчя закутому в кайданки керівнику місцевого «Правого сектора» Кирила Калашника.

Крім того, повідомляється, що інвалід АТО, представник «Батьківщини» Олег Кравець також нібито постраждав від дій поліції під час зустрічі громадян з Савченко.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що вчора Савченко в Миколаєві закидали яйцями.