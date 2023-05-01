В Одесі завтра буде запроваджено низку обмежень.

В Одесі завтра, 2 травня, через річницю масових заворушень значно посилять заходи безпеки.

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Жук повідомив, що за правопорядком у центрі міста слідкуватимуть співробітники Національної поліції, Національної гвардії та інші представники Сил оборони.

Також на місці чергуватимуть співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та карети швидкої допомоги.

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"Для забезпечення безпеки, зважаючи на війну, буде вжито низку обмежень. Зокрема, вхід на Куликове поле (в цьому місці 9 років тому загинуло багато людей - УНІАН) здійснюватиметься через пропускні пункти по документах, що засвідчують особу. Перед відкриттям входу цю територію оглянуть вибухотехніки. У випадку оголошення повітряної тривоги всі громадяни мають пройти до найближчих укриттів", - розповіли у поліції.

Крім того, у місцях проведення масових заходів працюватимуть поліцейські групи превентивної комунікації, у регіональному главку поліції ситуаційний штаб оперативно відпрацьовуватиме інформацію та керуватиме підрозділами, які забезпечуватимуть публічний порядок.

"Правоохоронці зроблять все, щоб забезпечити правопорядок і безпеку жителів та гостей міста у день дев’ятих роковин подій 2 травня. Закликаємо всіх із розумінням поставитися до тимчасових обмежень, не нехтувати сигналами про небезпеку, уникати скупчень людей", - заявив Жук.

Трагедія в Одесі 2 травня 2014 року - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року проукраїнські активісти мали намір в Одесі провести марш "За єдність України". Вони хотіли пройти від Соборної площі до парку ім. Тараса Шевченка, але їм завадили представники Антимайдану, колона яких перегородила рух учасникам маршу.

Почалися масові заворушення за участю представників обох сторін. Це призвело до зіткнення у центрі міста (на Грецькій площі), де було застрелено шість осіб, зокрема проукраїнських активістів.

Потім прихильники незалежності України прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко Антимайдану. Намети спалахнули, почалася пожежа в Будинку профспілок - через вогонь, дим, падіння з вікон будівлі, яка палала, - загинули ще 42 людини. Постраждали того дня понад 200 людей.

Щороку цього дня багато людей відвідують знакові місця, щоби вшанувати пам'ять загиблих, але також цього дня в Одесі часто бувають провокації. У 2022 році в цей день у місті було запроваджено тривалу комендантську годину.

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