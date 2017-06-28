Держдеп США покращив оцінку України у боротьбі з торгівлею людьми

Україна не повністю відповідає мінімальним стандартам з ліквідації торгівлі людьми, однак український уряд докладає значних зусиль для цього.

Про це йдеться у новому звіті Державного департаменту США "Торгівля людьми 2017", опублікованому у вівторок, 27 червня. Звіт представляв державний секретар США Рекс Тіллерсон, передає Deutsche Welle.

У звіті зазначається, що уряд України продемонстрував активізацію зусиль у боротьбі з торгівлею людьми порівняно з попереднім звітним періодом. У зв'язку із цим Україну підвищили до 2-го рівня.

Читайте такожВ Україні за останні два роки збільшилася кількість жертв торгівлі людьми - координатор ОБСЄ

У звіті виділяють 3 рівні країн, де перший рівень позначає країни з високими досягненнями в боротьбі з торгівлею людьми, а третій рівень - з найнижчими показниками в цій сфері. Між другим і третім також є умовний проміжний рівень, що позначає країну, яка може опуститися до найгіршого стану. З 2013 по 2016 роки Україна перебувала на цьому проміжному рівні.

Серед зауважень у звіті, зокрема, йдеться, що більшість засуджених торговців людьми в Україні уникають тюремного ув'язнення у зв'язку з високим рівнем корупції в країні. Міжнародні організації продовжують виявляти набагато більше жертв торгівлі людьми, ніж уряд, що свідчить про недовіру, що зберігається, до здатності уряду захищати жертв і забезпечувати справедливе поводження з ними.

Росія залишається з 2013 року на найнижчому, третьому рівні. Серед причин такої оцінки - наявність керованих з КНДР таборів примусових робіт на території Росії. За даними Держдепу, КНДР щорічно доправляє близько 20 тисяч громадян для роботи в різних секторах російської економіки, в тому числі на Далекому Сході. Крім того, ще близько 30 тисяч громадян КНДР офіційно зареєстровані в РФ і, за інформацією Вашингтона, їх силою примушують до праці.

Найсерйознішої критики удостоївся Китай, який, згідно з висновками звіту, докладає украй мало зусиль для боротьби з примусовою працею та торгівлею людьми. Таким чином, Китай опустився у рейтингу на третій рівень.