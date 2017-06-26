Попередня адміністрація Південної Кореї планувала вбивство лідера КНДР - ЗМІ

Попередня адміністрація Південної Кореї на чолі з президентом Пак Кин Хе планувала усунення лідера КНДР Кім Чен Ина, у тому числі шляхом імітації нещасного випадку. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на газету Asahi.

За її даними, колишній президент Південної Кореї Пак Кин Хе після грудня 2015 року підписала документ, що санкціонує "зміну керівництва" в КНДР. Конкретна розробка відповідних операцій доручалася національній розвідці. Розглядалися, зокрема, варіанти з імітацією дорожніх інцидентів або аварії поїзда, на якому їхав Кім Чен Ин. Робилися також спроби заохочення держперевороту в Пхеньяні.

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Як зазначає видання, посилення позиції Сеула було пов'язане з активізацією військових програм КНДР, в першу чергу, з її успіхами в розробці ядерної зброї. Однак спроби усунення Кім Чен Ина не дали результату, а нинішнє керівництво Південної Кореї, як вважає газета, відмовилося від таких планів.

У грудні минулого року парламент Республіки Корея проголосував за імпічмент колишнього президента країни Пак Кин Хе, яку звинуватили у корупції та інших злочинах. У березні Конституційний суд затвердив це рішення. У травні в Південній Кореї відбулися дострокові президентські вибори, перемогу на яких здобув Мун Чже Ін.

Раніше повідомлялося, що брат північнокорейського лідера Кім Чен Ина був убитий в Малайзії.