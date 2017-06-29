В Україні починається вступна кампанія до вишів

Відсьогодні абітурієнти можуть створити свої електронні кабінети, тому що подача заяв на вступ, як і торік, лише онлайн. У цих кабінетах заповнити електронну заяву вступники зможуть вже від 12 липня, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Читайте такожВ Міносвіти назвали топ-10 вузів, де збільшено кількість місць держзамовленняЦьогорічні новації - можна подати дев'ять заяв на чотири спеціальності. Також, як повідомляв УНІАН, запровадили так звані коефіцієнти до конкурсного балу. "Галузевий" – додаткові бали нараховуватимуть тим, хто обиратиме природничі та технічні науки, а ще "сільський" - бали доплюсовуватимуть випускникам сільських шкіл.

Нагадаємо, цього року абітурієнти склали тест з української мови та літератури найгірше за всі роки. ЗНО з української мови не склали 17 тис. абітурієнтів, а цей предмет є обов'язковим для вступу до вишу.