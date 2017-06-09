У Міносвіти хочуть повністю автоматизувати систему ліцензування вишів

Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич заявляє, що планується повністю автоматизувати систему ліцензування вищих навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Ми вже зробили рішучий крок, щоб виправити ситуацію, коли програмне забезпечення, яке перебувало на обслуговуванні Єдиної державної бази з питань освіти, в якій містяться персональні дані всіх наших студентів і викладачів... ,ми зараз відмовилися від цього програмного забезпечення і створюємо таке забезпечення, яке буде перебувати в державній власності",- зазначила міністр.

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За словами Гриневич, програмне забезпечення нині спрямовується на зменшення бюрократичних процедур.

"Ми хочемо на його базі ввести і автоматизувати повністю систему ліцензування вищих навчальних закладів. Щоб не треба було нашим вищим навчальним закладам їздити зі стосами паперу, а була автоматизована і прозора, з чітким розумінням, як проходять і як виконуються відповідні показники дотримання ліцензійних умов для вищих навчальних закладів, щоб ця процедура була відкритою і зрозумілою для всіх", - пояснила урядовець.

Як відомо, раніше президент України Петро Порошенко підписав закон щодо прав на вищу освіту осіб з тимчасово окупованих територій України.