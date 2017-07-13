У Збройних силах за стандартами НАТО підготовлено 28 бойових підрозділів - Міноборони

За стандартами НАТО у Збройних силах України (ЗСУ) підготовлено 28 повноцінних бойових підрозділів. Як повідомляється на сайті українського оборонного відомства, про це йшлося під час засідання комітету реформ Міністерства оборони та Збройних сил.

Читайте такожПорошенко заявив про будівництво заводу боєприпасів за стандартами НАТОТакож сказано, що у 2017 році за стандартами Альянсу для Збройних сил підготовлено вже 297 інструкторів, а загалом з початку оборонної реформи – близько 1,2 тис. військовослужбовців-інструкторів, з них близько 600 – за участю іноземних інструкторів.

У Міноборони повідомили, що з початку року у ЗСУ відпрацьовано 150 стандартів колективної (індивідуальної) підготовки та введено в дію “Єдину електронну базу стандартів підготовки та методичних матеріалів для військ”. У вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку військовослужбовців для Сухопутних військ, розгорнуто та введено в експлуатацію 22 комплексних динамічних тренажера для екіпажів танків, БМП та БТР.

Разом з тим зазначається, що принципові зміни у системі підготовки військ, заходи з посилення навчально-тренувальної бази сприяли певному зростанню якості підготовки.

У 2017 році за новими стандартами проведено 166 заходів оперативної підготовки та 184 основних заходів бойової підготовки.

Окрім цього, на полігонах Збройних сил відбулося 20 спільних заходів оперативної та бойової підготовки, у яких взяли участь сили і засоби інших військових формувань та правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, Україна до 2020 року має намір привести свої Збройні сили до повної сумісності з силами НАТО.