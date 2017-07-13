Розбіжності між НАТО та РФ щодо України й Криму залишаються фундаментальними - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що розбіжності між Альянсом та Росією щодо України та Криму залишаються фундаментальними.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це генсек заявив сьогодні у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО після п'ятого засідання Ради НАТО-Росія на рівні послів.

Читайте такожНАТО сприяє посиленню стійкості України перед агресією Росії - Столтенберг

Нагадавши, що питання України було на порядку денному засідання, Столтенберг сказав: "Щодо України союзники по НАТО та Росія продовжують мати фундаментальні розбіжності. Питання Криму та конфлікт на сході України залишаються чіткими пунктами незгоди".

При цьому генсек констатував, що сторони не відвели від лінії розмежування на Донбасі важке озброєння.

"Мінські домовленості надають найкращий шанс для врегулювання конфлікту, але їх треба виконати", - наголосив він.

Іншими питаннями порядку денного засідання Ради НАТО-Росія на рівні послів були Афганістан та прозорість і зменшення ризиків.

Також Столтенберг наголосив на необхідності ведення діалогу між НАТО та РФ.

"Діалог може бути складним, але особливо важливим у часи, коли напруження зростає, як зараз. Важливо тримати канали для спілкування відкритими", - підкреслив Столтенберг.