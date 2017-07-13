За три роки при підтримці НАТО Україна запустила революційні процеси в армії - ЗМІ

З 2014 року країни НАТО допомогли Міноборони вишколити за західним зразком тисячі українських військових і запустити революційні процеси в армії, пише журнал Новое время.

Країни-члени альянсу і сама організація надавали української армії фінансову і консультаційну допомогу по всіх напрямках - від стратегічного планування і логістики до харчування, бойової медицини та матеріально-технічного забезпечення.

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“У ВСУ надходило обладнання на сотні мільйонів доларів, - говорить Андрій Загороднюк, голова проектного офісу реформ Міноборони (МО). - Це тисячі одиниць техніки: радарні установки вартістю до $ 1 млн кожна, прилади нічного бачення, автомобілі HMMWV, системи зв'язку, безпілотні літальні апарати".

Основна допомога надходить від окремих країн-членів альянсу на двосторонній основі. У цьому сенсі найбільш значущі союзники Києва — США, Великобританія, Канада, Литва і Польща. За даними Transparency International, одні лише США з 2014 року надали Україні технічної допомоги на $ 658 млн - це 26 % всього бюджету Міноборони на 2017-й.

Крім техніки, Україна отримує неоціненну консультаційну допомогу на всіх рівнях - від рядового до президента. На сьогодні через тренінги від західних інструкторів по польовій медицині, підготовки саперів, військової розвідки, безпеки польотів, логістики, сил спецоперацій (СЗГ) та багатьом іншим напрямкам пройшло більше 8 тис. українських військовослужбовців.

У розробці реформ ВСУ постійно беруть участь 44 радника з 13 країн НАТО на рівні Міноборони і Генштабу, а також ще шість стратегічних радників високого рівня, у яких є безпосередній доступ до вищим посадовим особам країни, включаючи президента. Серед таких людей були справжні зірки військової справи: екс-глава центрального командування збройних сил США генерал Джон Абізаід і колишній глава сухопутних військ Великобританії Нік Паркер.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Україну відвідав генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. Він виступив у Верховній Раді, а також зустрівся з главою держави. Зокрема, він закликав український парламент і керівництво держави позбавити Україну від «ракової пухлини корупції».