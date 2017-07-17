Порошенко відкриє пункт пропуску на українсько-молдавському кордоні в Одеській області
Всі юридичні і технічні питання щодо спільного контролю Україна і Молдова узгодили.
Президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп сьогодні відкриють пункт пропуску «Кучурган-Первомайськ» на придністровській ділянці українсько-молдавського кордону в Одеській області.
Читайте такожЖурналісти розповіли про схеми перевезень на окуповані території Донбасу (відео)Як повідомили УНІАН в Одеській обласній державній адміністрації, цей захід заплановано в рамках робочої поїздки Порошенка в Одеську область.
Як пояснили в Одеській митниці ДФС, наприкінці минулого тижня відбулася спільна нарада представників відповідних структур (митниці, прикордонних відомств) України і Молдови.
За словами керівника Одеської митниці Олександра Власова, всі юридичні і технічні питання щодо спільного контролю узгоджено.
Зазначається, що на першому етапі митниця Молдови «працюватиме на в'їзд» в Україну, служби України - «на виїзд» з України.
На другому етапі співпраці буде організовано цілісний комплекс з спільного митного та прикордонного контролю.
«Це дасть змогу ліквідувати «сірі» схеми, за якими контрабанда потрапляє в Україну і країни ЄС», - зазначили в Одеській митниці.
Як уточнили в ОДА, спільний прикордонно-митний контроль передбачений відповідними домовленостями між Україною і Молдовою.
Проект здійснюється за підтримки Євросоюзу.
Село Кучурган з однойменним пунктом пропуску через держкордон розташоване в Роздільнянському районі Одеської області. Цей населений пункт межує з Первомайськом (територія невизнаної ПМР).
Як повідомляв УНІАН, сьогодні запланована робоча поїздка Порошенка в Одеську область.