Порошенко відкриє пункт пропуску на українсько-молдавському кордоні в Одеській області

Президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп сьогодні відкриють пункт пропуску «Кучурган-Первомайськ» на придністровській ділянці українсько-молдавського кордону в Одеській області.

Читайте такожЖурналісти розповіли про схеми перевезень на окуповані території Донбасу (відео)Як повідомили УНІАН в Одеській обласній державній адміністрації, цей захід заплановано в рамках робочої поїздки Порошенка в Одеську область.

Як пояснили в Одеській митниці ДФС, наприкінці минулого тижня відбулася спільна нарада представників відповідних структур (митниці, прикордонних відомств) України і Молдови.

За словами керівника Одеської митниці Олександра Власова, всі юридичні і технічні питання щодо спільного контролю узгоджено.

Зазначається, що на першому етапі митниця Молдови «працюватиме на в'їзд» в Україну, служби України - «на виїзд» з України.

На другому етапі співпраці буде організовано цілісний комплекс з спільного митного та прикордонного контролю.

«Це дасть змогу ліквідувати «сірі» схеми, за якими контрабанда потрапляє в Україну і країни ЄС», - зазначили в Одеській митниці.

Як уточнили в ОДА, спільний прикордонно-митний контроль передбачений відповідними домовленостями між Україною і Молдовою.

Проект здійснюється за підтримки Євросоюзу.

Село Кучурган з однойменним пунктом пропуску через держкордон розташоване в Роздільнянському районі Одеської області. Цей населений пункт межує з Первомайськом (територія невизнаної ПМР).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні запланована робоча поїздка Порошенка в Одеську область.