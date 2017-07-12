Порошенко: українська армія здатна зупинити російську навалу

Президент Петро Порошенко заявляє, що українська армія здатна зупинити російську навалу і протистояти агресії з боку РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час церемонії відкриття пам’ятного знаку «Козацький хрест борцям за волю» поблизу Свято-Воскресенського кафедрального собору УПЦ Київського патріархату в Сумах.

Читайте такожПорошенко упевнений, що українська армія здатна ефективно стримувати російську агресію «Сучасні захисники незалежності, територіальної цілісності та суверенітету Української держави довели і доводять, що українська армія, яка створена за останні три роки, відновлена, відроджена, є однією з найефективніших армій континенту, яка здатна зупинити російську навалу. Вона є боєздатна, міцна духом і здатна протистояти російській агресії», - заявив Порошенко.

«Ми дійсно сильна нація, мов камінь. Українці, мов скеля, які вправно володіють і мечем, і оралом, і наші хлопці дають відсіч ворогові на південному сході державі, а мільйони співвітчизників на своїх робочих місцях зміцнюють країну», - наголосив президент.