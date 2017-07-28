ЗМІ опублікували ухвалу суду, згідно з якою Троян фігурує у справі щодо хабарництва

Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян, про затримання якого повідомили ЗМІ, фігурує у справі про хабарництво.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду від 25 липня, яка опинилася у розпорядженні ТСН.

У закритому судовому засіданні прокурори просили суд надати дозвіл на обшуки у кабінетах двох співробітників Голосіївського управління поліції – Станіслава Серебряка і Михайла Жушмана.

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В ухвалі зазначається, що під час досудового розслідування було встановлено, що громадянин України Шамрай І. М. спільно із заступником Цивільного корпусу "Азов" Бржезинським В. І. за участю заступника міністра внутрішніх справ Трояна вимагають у громадянина Шомана С. В. гроші у сумі 1 млн грн.

За ці гроші вищевказані особи обіцяли, що поліція притягне до кримінальної відповідальності співробітників Голосіївського управління Державної фіскальної служби за умисне перешкоджання у роботі ТОВ "Агрокруп" і ТОВ Група компаній "Смарт". Також Шоману обіцяли повернути 170 тис. грн боргу.

"Свої вимоги щодо передачі коштів вищевказані особи супроводжують погрозами застосування фізичного насильства щодо Шомана С. В. та створення йому проблем із поліцією. З метою здійснення тиску на останнього досягнуто домовленості із знайомим Бржезинського В. І. – заступником міністра внутрішніх справ України Трояном В. А., якому в подальшому в якості винагороди через помічника Іваштенко С. В. планується передати частину одержаних грошових коштів", - йдеться в ухвалі суду.

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Прокурори зазначали, що співробітники Голосіївського управління поліції Серебряк і Жушмана причетні до цього злочину і в їхніх кабінетах є речі і документи, які можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.

У підсумку суд дозволив провести обшуки у Серебряка і Жушмана. Про обшуки у Трояна нічого не йдеться.

Зазначимо, що справа розслідується за двома статтями Кримінального кодексу України – "Вимагання" і "Одержання хабара".

Речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко у коментарі ТСН.ua повідомив, що Вадим Троян брав участь у слідчих діях щодо вищезгаданої справи.

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Генеральний прокурор України Юрій Луценко у п'ятницю ввечері підтвердив, що Бржезинський, Шамрай і Іваштенко затримані. Вони підозрюються у систематичному вимаганні з погрозою життю та здоров'ю від представника одного з підприємств коштів на загальну суму понад 1,5 млн грн.

"Згідно даних НСРД, 785 тис грн зазначені зловмисники розділили між собою та іншими особами. В зв'язку з цим було проведено 13 обшуків, у тому числі в помешканні заступника МВС В. Трояна. Вказані кошти виявити не вдалося", - написав Луценко.