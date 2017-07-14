У Києві на хабарі в 5 тисяч доларів затримано поліцейського

Сьогодні слідчими прокуратури міста Києва спільно зі Службою безпеки України та співробітниками Національної поліції викрито поліцейського одного з районних управлінь поліції м. Києва, який вимагав 5 тис. доларів неправомірної вигоди.

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Як повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, за вказані кошти правоохоронець обіцяв громадянину вжити заходів щодо закриття кримінального провадження, фігурантом якого був останній.

Офіцера затримано «на гарячому» під час одержання ним першої частини обумовлених коштів, а саме 52 тис. грн.

Відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Тривають першочергові слідчі дії.