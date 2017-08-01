Опубліковано відео репетиції параду до Дня Незалежності

Нацгвардійці готуються до військового параду до Дня Незалежності України. Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікувала НГУ.

Так, на території авіаційного заводу ім. Антонова в місті Києві пройшло перше спільне тренування Національної гвардії та інших силових структур України до військового параду.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві на День Незалежності пройде військовий парад. Міністр оборони Полторак стверджує, що він буде проведений "по-іншому", ніж паради попередніх років. Крім того, в рамках святкування Дня Незалежності, окремо від параду, буде проведена презентація сучасної зброї, яка була розроблена за останні три роки.

Сьогодні ВМС ЗСУ показали, як морські піхотинці та курсанти Військово-Морських Сил тренують стройовий вишкіл до Дня Незалежності.