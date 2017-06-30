Військовий парад до Дня Незалежності буде відрізнятися від попередніх - Полторак

Міністр оборони Степан Полторак стверджує, що військовий парад з нагоди Дня Незалежності України буде проведений по-іншому, ніж раніше, а нові традиції будуть підвищувати моральний дух особистого складу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав українським журналістам у п'ятницю в Брюсселі.

"Будуть нововведення, які будуть цікавими для всіх українців і, що важливо, що вони будут серйозно підіймати моральних дух наших військових. Нові традиції, які будут введені під час цього параду, будуть спрямовані на підвищення морального духу особового складу", - переконаний Полторак.

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Крім того, за його словами, участь в параді візьмуть також і військові з "дружніх країн".

"Ми запросили багато країн - наших друзів, щоб вони взяли участь у параді. Вони будуть приймати участь в парадних розрахунках і окремими підрозділами. Якщо говорити про литовсько-польсько-українську бригаду, то вона буде одним підрозділом. Це буде цікаво", - вважає міністр.

У цілому, Полторак стверджує, що цей парад буде проведений "по-іншому", ніж паради попередніх років. Крім того, в рамках святкування Дня Незалежності, окремо від параду, буде проведена презентація сучасної зброї, яка була розроблена за останні три роки.