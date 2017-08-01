Морські піхотинці та курсанти ВМС тренують стройовий вишкіл до Дня Незалежності (фото)

Морські піхотинці та курсанти Військово-Морських Сил ЗС України тренують стройовий вишкіл до Дня Незалежності. Про це повідомляється на сторінці Facebook ВМС ЗС України.

«Підготовка до параду на День Незалежності України: морські піхотинці та курсанти Військово-Морських Сил ЗС України тренують стройовий вишкіл», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у серпні в громадян України будуть додаткові вихідні дні у зв'язку зі святкуванням 26-ї річниці незалежності України 24 серпня. Вона цьогоріч припадає на четвер.

Також, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів "Про перенесення робочих днів у 2017 році", 25 серпня, п'ятниця, теж буде вихідним, проте його потрібно буде відпрацювати у суботу, 19 серпня.