Порошенко: Нацполіції довіряє більшість українців

Президент Петро Порошенко заявляє, що Національній поліції довіряє понад 50% українців. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час урочистих заходів з нагоди другої річниці створення Національної поліції України сьогодні на Софійській площі у Києві.

Читайте такожУ поліції хочуть посилити контроль за п’яними водіями«Замість раніше глибоко корумпованих і здебільшого неефективних «внутрішніх органів» ми разом створюємо систему, яка має гарантувати порядок і безпеку кожному громадянину України, кожному, хто приїхав до нас; яка має стояти на сторожі їхніх прав та свобод. І при цьому, я на цьому чітко наголошую, має бути непідкупною, відкритою і доброзичливою до громадян», - заявив він.

«Найкращим видом оцінки діяльності поліції є довіра громадян і дуже важливо, що вони її зараз завоювали, бо раніше довіра до міліції сягала 3-5%, тоді як на сьогоднішній день – далеко за 50% українців довіряють Національній поліції», - додав президент.