Порошенко політав на винищувачі МіГ-29 (фото)

Президент Петро Порошенко перевірив готовність Повітряних сил Збройних Сил України, повідомляє прес-служба глави держави.

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Зокрема, Порошенко здійснив переліт на бойовому винищувачі Міг-29 40-й бригади тактичної авіації на місці другого пілоту з аеродрому бригади у місті Васильків до військового аеродрому у селі Гавришівка Вінницької області.

По прибуттю президент привітав особовий склад військових льотчиків з Днем Повітряних сил Збройних Сил України, вручив високі державні нагороди бойовим льотчикам і передав бойові прапори органам військового управління ПС ЗСУ.

З нагоди свята він вручив бойові прапори органам військового управління Військово-повітряних сил ЗСУ: бойовий прапор Командування Повітряних сил ЗСУ та чотири бойові прапори регіональних повітряних командувань.

Главі держави продемонстрували показові прольоти військових літаків ПС ЗСУ і виконання навчально-тренувальних вправ парашутистами.

«Польоти продемонстрували пара військово-транспортних літаків АН-26 зі складу 456-ї бригади, 3 навчально-бойові літаки Л-39 зі складу 39-ї окремої авіаційної ескадрильї, літак бомбардувальної авіації СУ-24М зі складу 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка, два багатоцільових винищувачі МІГ-29 зі складу 40-ї бригади тактичної авіації, військово-транспортний літак ІЛ-76МД у супроводі 2-х винищувачів-перехоплювачів СУ-27 зі складу 3-ї окремої авіаційної ескадрильї 125-ї бригади транспортної авіації. Парашутисти виконали навчально-тренувальні вправи», - йдеться у повідомленні.

Президент також оглянув зразки бойової техніки Повітряних сил ЗСУ.