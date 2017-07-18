Адвокат звернувся до окупаційного суду в Криму з вимогою відмінити заборону Меджлісу

Адвокат Микола Полозов сьогодні подав до так званого "Верховного суду" тимчасово окупованого Криму заяву про перегляд рішення про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожОкупаційна влада посилює репресії проти кримських татар, незважаючи на рішення Міжнародного суду ООН - Чубаров

Полозов зазначив, що подав заяву у зв'язку з "винесенням Наказу про застосування тимчасових заходів Міжнародним судом ООН". Він додав до запису фото заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2016 року підконтрольний РФ так званий "Верховний суд Криму" визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ. 29 вересня Верховний суд РФ визнав це рішення законним.

Міжнародний суд ООН в Гаазі 19 квітня 2017 року прийняв рішення про запровадження тимчасових заходів у справі за позовом України до Росії, відзначаючи, що РФ повинна утримуватися від будь-яких дій, які обмежують можливості кримськотатарської громади зберегти свої представницькі установи, в тому числі Меджліс.