Клімкін розкритикував скандальну заяву лідера німецьких лібералів про Крим

Спробами виправдати анексію Криму деякі політики перетворюються у співучасників путінських злочинів. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Bild заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Цим він прокоментував висловлювання голови німецької Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіана Лінднера про те, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати", пише Deutsce Welle.

"Ми дуже стурбовані, що деякі політики постійно намагаються проігнорувати або навіть виправдати очевидні порушення міжнародного права. Тим самим вони надихають агресора на подальші злочини і перетворюються в співучасників путінських злочинів", - сказав Клімкін.

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Глава МЗС України підкреслив, що необхідно і далі боротися всіма політичними і дипломатичними способами за "визволення Криму".

Нагадаємо, 5 серпня голова Вільної демократичної партії Лінднер заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати" і спочатку досягти прогресу за іншими пунктами відносин з Москвою. У той же час в німецькому уряді нагадали слова канцлера Ангели Меркель, яка раніше заявляла, що анексія Криму не може бути визнана.