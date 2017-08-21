У справі про смертельну ДТП на Львівщині проведуть ДНК-тест для з'ясування, чи був за кермом власник "Карпат" та мільйонер Димінський

У справі про смертельну ДТП на Львівщині зі участі автомобіля власника ФК «Карпати», в результаті якої загинула жінка, призначили ДНК-експертизу, яка допоможе встановити особу, яка перебувала за кермом в момент аварії. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ та нардеп Антон Геращенко.

Він зазначив, що експертиза буде проведена за слідами водія на подушці безпеки у автомобілі "Mercedes".

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«Потім ДНК особи, яка перебувала в момент зіткнення за кермом "Mercedes" буде зрівняна з ДНК 43-річного охоронця Петра Димінського, який заявив, що за кермом у момент зіткнення було саме він», - написав Геращенко, порадивши Димінському надати слідству можливість взяти у нього пробу ДНК, щоб прискорити процедуру встановлення винуватця смертельної аварії.

Як повідомляв УНІАН раніше, у п’ятницю, 18 серпня, у Львівській області в результаті ДТП загинула жінка. Було встановлено, що водій автомобіля «Мерседес» скоїв зіткнення з автомобілем «Опель Астра». ЗМІ дізналися, що учасником ДТП став автомобіль відомого львівського бізнесмена, власника ФК «Карпати» і телеканалу ZIK Петра Димінського (Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР). Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом. Як повідомили очевидці ДТП, Димінський закрився у позашляховику охорони, натомість охоронець бізнесмена стверджував, що саме він був за кермом автомобіля «Мерседес».

Пізніше суд заарештував охоронця президента ФК «Карпати» Петра Димінського Андрія Борща на два місяці за підозрою у причетності смертельного ДТП.

Зазначається, що охоронця заарештували на два місці без права внесення застави. Відповідне рішення виніс Галицький райсуд Львова.