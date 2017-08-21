Суд арештував охоронця президента ФК "Карпати" за підозрою у смертельній ДТП

Суд заарештував охоронця президента ФК «Карпати» Петра Димінського Андрія Борща на два місяці за підозрою у причетності смертельного ДТП, пише «5 канал».

Читайте такожЛомаченко шокував фанатів шаленою їздою по трасі (відео)

Зазначається, що охоронця заарештували на два місці без права внесення застави. Відповідне рішення виніс Галицький райсуд Львова.

Як повідомляв УНІАН раніше, у п’ятницю, 18 серпня, у Львівській області в результаті ДТП загинула жінка. Було встановлено, що водій автомобіля «Мерседес» скоїв зіткнення з автомобілем «Опель Астра».

ЗМІ дізналися, що учасником ДТП став автомобіль відомого львівського бізнесмена, власника ФК «Карпати» і телеканалу ZIK Петра Димінського (Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР). Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом. Як повідомили очевидці ДТП, Димінський закрився у позашляховику охорони, натомість охоронець бізнесмена стверджував, що саме він був за кермом автомобіля «Мерседес».