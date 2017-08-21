Поховали у весільному вбранні: на Львівщині попрощалися із дівчиною, яку збив автомобіль власника ФК "Карпати"

На Львівщині попрощалися із дівчиною, яку 18 серпня збив автомобіль власника ФК «Карпати» Петра Димінського. Про це пише ТСН.

Дівчину Наталю поховали у весільному вбранні, адже вона збиралась виходити заміж. Вона була єдиною дитиною в родині.

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Двоюрідний брат загиблої Степан Мацевко каже: «Там удар був з боку водія, а МНС її витягували вже з боку пасажира, тобто машина була настільки зім'ята, що її не можливо було витягнути".

Правоохоронці ж наголошують, що наразі не встановлено хто був за кермом автомобіля – бізнесмен чи його охоронець.

Як повідомляв УНІАН раніше, у п’ятницю, 18 серпня, у Львівській області в результаті ДТП загинула жінка. Було встановлено, що водій автомобіля «Мерседес» скоїв зіткнення з автомобілем «Опель Астра».

ЗМІ дізналися, що учасником ДТП став автомобіль відомого львівського бізнесмена, власника ФК «Карпати» і телеканалу ZIK Петра Димінського (Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР). Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом. Як повідомили очевидці ДТП, Димінський закрився у позашляховику охорони, натомість охоронець бізнесмена стверджував, що саме він був за кермом автомобіля «Мерседес».