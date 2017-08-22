Суд продовжив запобіжний захід Гужві

Суд продовжив запобіжний захід головному редактору видання "Страна.ua" Ігорю Гужві. Про це сам Гужва повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожАпеляційний суд Києва відмовився збільшити заставу за Гужву"Отже, суд продовжив мені запобіжний захід (не виїжджати з Києва). Щоправда, не на 60 днів, як просила прокуратура, а на 30", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції. Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. доларів. Після отримання половини суми - 10 тис. доларів - Гужву було затримано.

Він назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні «сфабрикованими».

24 червня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 544 тис. грн.

26 червня за Гужву внесли заставу, 27 червня його випустили з СІЗО.

29 червня прокуратура подала апеляційну скаргу на розмір застави для керівника інтернет-видання «Страна.ua» Гужви.

30 червня Гужва повідомив, що йому вручили повістку на допит у справі про розстріли на Майдані.

У прокуратурі Києва пояснили, що, не оскаржуючи висновків суду першої інстанції щодо обґрунтованості підозри і наявності підстав для застосування щодо Гужви запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави, розмір застави в сумі 544 тис. грн недостатній для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного. Тому прокуратура просить Апеляційний суд Києва скасувати рішення суду першої інстанції і прийняти нове, застосувавши до Гужви запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в розмірі 3 млн 200 тис. грн.