Згвалтування убитої арештантом жінки-інспектора в Одеському СІЗО не підтвердилося - прокуратура

Згвалтування убитої арештантом жінки-інспектора в Одеському СІЗО не підтвердилося. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив прокурор Одеської області Олег Жученко.

«Факт зґвалтування жінки перед смертю не підтвердився», - підкреслив прокурор. Дану заяву він зробив у зв'язку з тим, що за однією з версій слідства передбачалося, що фігурант спочатку згвалтував 34-річну жінку-інспектора, а потім убив і розчленував.

Читайте такожМін'юст проводить розслідування через заяви про побиття арештантів в Одеському СІЗОВін також підтвердив, що підозрюваний перебуває в СІЗО в іншій області України.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Одесі на території СІЗО зловмисник убив і розчленував співробітницю ізолятора. Викрито підозрюваного – це 39-річний заарештований, який перебував у слідчому ізоляторі. Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У момент скоєння вбивства інспектора ізолятора був під слідством у зв'язку з вчиненням розбійного нападу (ст. 187 ККУ).

Поліція за фактом вбивства почала розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), прокуратура області - за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, внаслідок чого стало можливим скоєння ув'язненим цього злочину (ч. 2 ст. 367 КК України), тортур та ін.