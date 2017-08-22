Підозрюваного у жахливому вбивстві інспектора Одеського СІЗО перевели в інший ізолятор - поліція

Арештант, підозрюваний у скоєнні вбивства і розчленуванні жінки-інспектора на території Одеського СІЗО, утримується в іншому ізоляторі з метою його безпеки.

Читайте такожВ Одеському СІЗО після жорстокого вбивства співробітниці б'ють арештантів – капеланЯк передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області Сергій Шайхет.

«Він повністю визнав свою вину. Зараз на підозрюваного ніхто не справляє психологічного і фізичного впливу. Він утримується під вартою, стосовно нього вжито заходи безпеки, згідно з чим, він перебуває в іншому слідчому ізоляторі», - заявив Шайхет, відмовившись уточнити, де саме перебуває підозрюваний.

Начальник слідчого підрозділу також відмовився підтвердити інформацію про те, що фігурант переведений до Миколаївського СІЗО. «Не можу це, ні підтвердити, ні спростувати», - додав він.

За словами Шайхета, на даний час проведено першочергові слідчі дії, здійснено відтворення обставин події. В ході слідчого експерименту підозрюваний буквально з точністю до хвилини показав, коли і де він здійснював ту чи іншу дію стосовно жертви.

Також проведено ряд оглядів місця події, вилучено речові докази, які долучено до справи.

Як зазначив Шайхет, підозрюваний розкаюється. Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4. ч. 2 ст. 115 КК України). У той же час у слідства є кілька версій, що стосуються, в тому числі, мотивів вчинення злочину, які зараз відпрацьовується.

Інформація про можливих співучасників поки що не підтверджується.

«На даному етапі встановлено, що він все зробив сам», - сказав Шайхет.

Наразі призначено більш як 10 експертиз, в тому числі, судово-генетичну і судово-медичну.

У ході прес-конференції зазначалося, що під час скоєння злочину зникли ключі, газовий балон і кийок інспектора СІЗО. За словами Шайхета, під час огляду місця події на території СІЗО всі ці предмети було знайдено і вилучено.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Одесі на території СІЗО зловмисник убив і розчленував співробітницю ізолятора. Викрито підозрюваного - 39-річний заарештований, який перебував в слідчому ізоляторі. Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На момент скоєння вбивства інспектора ізолятора був під слідством у зв'язку з вчиненням розбійного нападу (ст. 187 ККУ).

Поліція за фактом вбивства почала розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоїне особою, яка раніше скоїла умисне вбивство), прокуратура області - за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, внаслідок чого стало можливим вчинення ув'язненим цього злочину (ч. 2 ст. 367 КК України).